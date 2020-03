Wolfsburg weiter ohne Guilavogui - Roussillon wieder eine Option

Wolfsburg (SID) - Mannschaftskapitän Josuha Guilavogui wird dem VfL Wolfsburg auch im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig fehlen. Der Franzose laboriert weiterhin an Kniebeschwerden. Sein Landsmann Jerome Roussillon hingegen steht für die Partie gegen den Tabellen-Zweiten nach auskurierter Oberschenkelzerrung wieder zur Verfügung.

Fehlt weiterhin: Joshua Guilavogui © SID

"In guter Verfassung sind die Leipziger schwer zu knacken. Vor allen Dingen dürfen wir ihnen keine Ballverluste anbieten", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner. In der Hinserie hatten die Niedersachsen in Leipzig 1:1 gespielt, das Pokalspiel gegen die Sachsen allerdings ging vor eigenem Publikum mit 1:6 verloren.

Der Österreicher wird am Sonntag in die Ukraine fliegen, um Schachtjor Donezk im Liga-Auswärtsspiel bei Kolos Kowaliwka persönlich unter die Lupe zu nehmen. Die Norddeutschen treffen in der Europa League im Achtelfinal-Hinspiel am 12. März (21.00 Uhr/DAZN) zunächst in Wolfsburg auf den ukrainischen Meister.