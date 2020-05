Wolfsburgs Klaus für zwei Spiele gesperrt

Frankfurt/Main (SID) - Felix Klaus vom Bundesligisten VfL Wolfsburg ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele wegen rohen Spiels gesperrt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Klaus war in der 80. Minute des Bundesligaspiels gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag von Schiedsrichter Daniel Siebert (Windsbach) per Roter Karte des Feldes verwiesen worden.