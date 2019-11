Wolfsburgs Torjäger Weghorst zurück im Oranje-Kader

Wolfsburg (SID) - Nach einer 17-monatigen Pause ist Torjäger Wout Weghorst vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg wieder für die niederländische Nationalmannschaft nominiert worden. Der 27-Jährige steht als einziger Bundesliga-Profi im Aufgebot von Bondscoach Ronald Koeman für die beiden EM-Qualifikationsspiele am 16. November in Belfast gegen Nordirland sowie drei Tage später in Amsterdam gegen Estland.

Niederländer Wout Weghorst zurück im Kader © SID

Bislang kam der 27-Jährige im Oranje-Team zu drei Einsätzen. "Wout hat sich diese Berufung absolut verdient, das ist eine tolle Geschichte für ihn. Alle in der Kabine haben sich bei uns mit ihm gefreut", sagte Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner am Freitag. Weghorst erzielte bereits in der vergangenen Bundesligasaison 17 Tore für die Niedersachsen, in der aktuellen Spielzeit gelangen ihm bislang fünf Liga-Treffer.