Wolverhampton erster Aufsteiger in die Premier League

Wolverhampton (SID) - Nach sechsjähriger Abstinenz kehrt der englische Fußball-Traditionsklub Wolverhampton Wanderers in die Premier League zurück. Der dreimalige Meister profitierte am Samstag vom 1:1 des Verfolgers FC Fulham in der zweiten Liga gegen Brentford. Damit sind die "Wolves" nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Championship zu verdrängen und stehen als erster Aufsteiger fest.

Die Wolves mit Kapitän Danny Batth steigen auf © SID

Im Kampf um das zweite Ticket ins Oberhaus haben der Tabellenzweite Cardiff City (83 Punkte) und Fulham (82) die besten Karten. Cardiff hat noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Der 1876 entstandene Klub Wolverhampton Wanderers war 1888 eines von zwölf Gründungsmitgliedern der Football League. Englischer Meister wurde er 1954, 1958 und 1959, dazu kamen vier Triumphe im FA Cup.