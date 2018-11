Woods schließt Partnerschaft mit Discovery GolfTV

New York (SID) - Tiger Woods wird zur exklusiven Marke des ab 1. Januar 2019 ausstrahlenden Senders GolfTV und dessen Muttergesellschaft Discovery. Der 14-malige Major-Gewinner hat mit Discovery, GolfTV und der US-Tour eine mehrjährige globale Partnerschaft geschlossen.

Tiger Woods schließt mehrjährige Partnerschaft © SID

Ziel ist es, den Fans einen authentischen und regelmäßigen Einblick in das Leben, die Gedankenwelt und die sportlichen Leistungen von Woods zu bieten. Der Golfstar gewährt Zugriff auf seine Trainingsabläufe, Vorbereitungen und das tägliche Leben auf der Tour. GolfTV wurde als globales Live- und On-Demand-Video-Streaming-Angebot gemeinsam von Discovery und US-Tour entwickelt.

"Wir werden Inhalte für jeden kreieren, egal, ob er schon lange Golf spielt oder gerade erst angefangen hat. Ich werde Geschichten teilen und Einblicke in meine Herangehensweise geben, die so noch nicht dagewesen sind", sagte Woods, "ich möchte mit Golffans und Golfern direkt in Kontakt treten, überall und ohne Umwege. Das liegt mir am Herzen."