Wooten erneut verletzt: Muskelbündelriss im Oberschenkel

Sandhausen (SID) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss erneut auf seinen Stürmer Andrew Wooten verzichten. Der 28-Jährige erlitt am Wochenende einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel und muss vorerst pausieren. "Wie viel Pech kann man eigentlich haben?", schrieb Sandhausen am Dienstag bei Twitter. Wooten kommt in dieser Saison aufgrund verschiedener Verletzungen auf nur einen Einsatz in der Liga und fällt seit Mitte August aus.