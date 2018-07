World Matchplay Darts: Hopp in der ersten Runde gescheitert

Blackpool (SID) - Deutschlands bester Darter Max Hopp ist bei seiner ersten Teilnahme am World Matchplay im englischen Blackpool bereits an der Auftakthürde gescheitert. Der 21-Jährige aus Idstein unterlag dem Engländer Ian White am Sonntag in der ersten Runde 7:10.

Max Hopp scheitert bereits in der ersten Runde © SID

Hopp war der erste Deutsche, der am ältesten Event der Professional Darts Corporation (PDC) teilnehmen durfte. Der bislang einzige deutsche Sieger eines PDC-Turniers hatte sich über die Pro-Tour-Rangliste qualifiziert.

Am Samstag war der zweimalige Weltmeister Michael van Gerwen sensationell in der ersten Runde ausgeschieden. Der Weltranglistenerste aus den Niederlanden unterlag seinem Landsmann Jeffrey De Zwaan mit 6:10.

Im Emperess Ballrom des Hotel Winter Gardens wird seit diesem Jahr um die Phil-Taylor-Trophy gespielt - in Anlehnung an die großen Erfolge des legendären Engländers. "The Power" Taylor hat seine Karriere beendet.