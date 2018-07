World Matchplay Darts: Schnelles Aus für Topfavorit van Gerwen

Blackpool (SID) - Der zweimalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen ist beim World Matchplay im englischen Blackpool sensationell in der ersten Runde ausgeschieden. Der Weltranglistenerste aus den Niederlanden unterlag seinem Landsmann Jeffrey De Zwaan am Samstagabend mit 6:10.

Überraschende Niederlage für Michael van Gerwen © SID

Beim ältesten Event der Professional Darts Corporation (PDC) wird seit diesem Jahr um die Phil-Taylor-Trophy gespielt - in Anlehnung an die großen Erfolge des legendären Engländers. "The Power" Taylor hat seine Karriere beendet.

Max Hopp (Idstein) nimmt als erster Deutscher am World Matchplay teil. Der 21-Jährige trifft am Sonntag auf den Engländer Ian White und kann es besser machen als "Mighty Mike" van Gerwen.