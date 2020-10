World Series: Zwei Matchbälle für die Dodgers

Arlington (SID) - Die Los Angeles Dodgers haben sich in der World Series der Major League Baseball (MLB) zum dritten Mal die Führung geholt und damit zwei Matchbälle. Der sechsmalige Champion gewann Spiel fünf gegen die Tampa Bay Rays 4:2, in der Best-of-Seven-Serie steht es nun 3:2. In der Nacht zu Mittwoch können die Dodgers ihren ersten Titelgewinn seit 32 Jahren klarmachen.

Zwei Matchbälle für Clayton Kershaw und die Dodgers © SID

Joc Pederson und Max Muncy gelangen Homeruns für die Dodgers, die 2017 und 2018 in der World Series als Verlierer vom Platz gegangen waren. Pitcher Clayton Kershaw feierte den 13. Play-off-Sieg seiner Karriere - es war der vierte in dieser Saison. "Dass ich nur zwei Runs zugelassen habe, ist eine große Sache für mich", sagte Kershaw.

Tampa steht nun wieder unter Druck. Im bisherigen Verlauf der Serie hatten die Rays zweimal ausgeglichen, zuletzt am Samstag durch ein 8:7. Für die Franchise geht es um den ersten MLB-Triumph.

Das Finale der besten Baseball-Liga der Welt findet wegen der Corona-Pandemie auf dem Globe Life Field in Arlington/Texas statt. Am Sonntag (Ortszeit) waren 11.437 Fans im Stadion.