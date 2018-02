World-Team-Cup-Doppelsieg für Chinas Tischtennis-Asse

London (SID) - Chinas zuletzt kriselnde Tischtennis-Weltmeister haben beim World Team Cup in London gut zwei Monate vor der Team-WM in Halmstad (29. April bis 6. Mai) eine Duftmarke gesetzt. Die in Bestbesetzung angetretenen Viertelfinal-Bezwinger von Europameister Deutschland gewannen im Endspiel die Neuauflage des Olympia-Finales von 2016 gegen Japan 3:0 und holten damit ohne Satzverlust den international drittwichtigsten Mannschafts-Titel. Auch im Damen-Turnier, für das sich das deutsche Team nicht qualifiziert hatte, siegten die WM-Champions aus dem Reich der Mitte (ebenfalls 3:0 gegen Japan).

China dominiert beim World-Team-Cup in London © SID

Für die im Vorjahr wankend erscheinenden Kräfteverhältnisse bei den Herren besitzt Chinas Erfolg nur begrenzten Aussagewert. Die deutsche Mannschaft war bei ihrem 0:3 gegen die Chinesen sowohl ohne den an Rückenproblemen laborierenden Weltranglistenersten Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) angetreten. Der Weltranglistendritte und Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) hatte wegen einer planmäßigen Wettkampfpause erst gar nicht die Reise auf die Insel angetreten.