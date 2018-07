World-Tour-Comeback: Ovtcharov im Achtelfinale von Korea

Daejeon (SID) - Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov (Hameln) ist mit einem Erfolg auf die internationale Tischtennis-Bühne zurückgekehrt. Nach seiner langwierigen Oberschenkelhalsentzündung zog der Weltranglistenvierte bei den Korea Open in Daejeon durch ein 4:0 gegen den Qualifikanten Enzo Angles (Frankreich) in das Achtelfinale des Einzelwettbewerbs ein.

"Ich bin happy, dass ich gar nichts von der Verletzung gespürt habe. Angles ist ein unangenehmer Spieler, der in der Quali überzeugt hat. Ich habe ihn vor dem Match studiert und habe sehr sicher gespielt. Das 4:0 ist ein gutes Ergebnis", sagte der 29-Jährige vom Klub Fakel Orenburg. Am Freitag trifft der zweimalige Europameister in der Runde der letzten 16 auf den Japaner Jun Mizutani.

Ovtcharov hatte aufgrund seiner Blessur seit seinen Einsätzen für Orenburg in den verlorenen Champions-League-Endspielen im vergangenen Mai gegen den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf fast einen Monat pausiert. Die schmerzhafte Verletzung hatte den gebürtigen Ukrainer seit Februar und damit auch bei der Team-WM Anfang Mai in Schweden geplagt.

Nach dem Ausscheiden von Patrick Franziska, der am Vormittag dem starken Südkoreaner Jang Woojin unterlag, ist Ovtcharov der letzte verbliebene Deutsche bei dem mit 266.000 Dollar dotierten Turnier der World-Tour-Serie.