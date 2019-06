World Tour: Duda/Qiu nach Sieg über Ex-Weltmeister im Doppelfinale

Sapporo (SID) - Das deutsche Tischtennis-Herrendoppel Benedikt Duda/Dang Qiu steht erstmals in einem World-Tour-Finale. Das Duo aus Bergneustadt und Grünwettersbach setzte sich im japanischen Sapporo in der Vorschlussrunde gegen die Ex-Weltmeister Chen Chien-An/Chuang Chih-Yuan aus Taiwan mit 3:1 durch. Gegner im Finale am Sonntag (7.10 Uhr/MESZ) ist Chinas Spitzendoppel Fan Zhendong/Xu Xin.

Im Oktober finden die German Open erneut in Bremen statt © SID

"Wir haben heute sehr stark gespielt. Nun werden wir uns auf das Finale vorbereiten und unsere Gegner analysieren. Ich sehe uns auch gegen Fan/Xu nicht chancenlos", sagte Duda.

Im Einzel waren als letzte Deutsche am Freitag der zweimalige Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Ruwen Filus (Fulda) jeweils im Achtelfinale ausgeschieden. Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) war in Sapporo nicht am Start.