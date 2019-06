World Tour: Ovtcharov und Filus im Achtelfinale ausgeschieden

Sapporo (SID) - Der zweimalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Ruwen Filus (Fulda) sind beim World-Tour-Turnier in Sapporo/Japan im Achtelfinale ausgeschieden. Ovtcharov, Bronzemedaillengewinner bei Olympia 2012 in London, war beim 0:4 gegen den Südkoreaner Jang Woojin chancenlos. Filus schied nach großem Kampf gegen den Brasilianer Hugo Calderano, Nummer acht der Welt, durch ein 3:4 aus. Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) ist in Sapporo nicht am Start.

Dimitrij Ovtcharov ist im Achtelfinale ausgeschieden © SID

Im Doppelwettbewerb der Herren erreichte das deutsche Herrendoppel Benedikt Duda (Bergneustadt)/Dang Qiu (Grünwettersbach) hingegen das Halbfinale. Das Duo setzte sich im Viertelfinale gegen Brian Afanador/Daniel Gonzalez aus Puerto Rico durch. In der Vorschlussrunde treffen Duda/Qiu auf die Taiwaner Chen Chien An/Chuang Chih Yuan.