Wright und Aspinall erste Halbfinalisten bei Darts-WM

Köln (SID) - Der frühere WM-Zweite Peter Wright (Schottland) und der Engländer Nathan Aspinall haben als erste Spieler das Halbfinale bei der Darts-WM in London erreicht. Wright gewann gegen den Juniorenweltmeister Luke Humphries aus England 5:3 und steht erstmals seit drei Jahren wieder in der Runde der letzten Vier. Dort trifft Wright am Montag auf den Sieger der Partie zwischen Gerwyn Price (Wales) und Glen Durrant (England).

Wright nach drei Jahren wieder unter den letzten Vier © SID

Zuvor hatte sich bereits Aspinall zum zweiten Mal in Folge ins Halbfinale des wichtigsten Turniers gekämpft. Gegen den Belgier Dimitri van den Bergh setzte sich der UK-Open-Sieger von 2019 ebenfalls 5:3 durch. Aspinall bekommt es in der Vorschlussrunde entweder mit Titelverteidiger Michael van Gerwen (Niederlande) oder dem litauischen Außenseiter Darius Labanauskas zu tun. Labanauskas hatte in der dritten Runde Max Hopp (Kottengrün) aus dem Turnier geworfen.