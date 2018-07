Würzburger Basketballer komplettieren Kader mit Ellis

Würzburg (SID) - Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat den US-Amerikaner Perry Ellis verpflichtet und damit die Kaderplanung für die kommende Spielzeit abgeschlossen. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Der 24 Jahre alte Power Forward unterschrieb ein Arbeitspapier für eine Saison. Der 2,03 Meter große Flügelspieler spielte in der vergangenen Spielzeit für die Sydney Kings in Australien und den italienischen Erstligisten Pallacanestro Cantu.