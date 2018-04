X-Games-Einladung für Freestyle-Motocrosser Luc Ackermann

Köln (SID) - Luc Ackermann hat als erster deutscher Freestyle-Motocrosser eine Einladung für die X Games in den USA erhalten. Der 20-Jährige aus dem thüringischen Niederdorla wird am 20. Juli 2018 beim Highlight in Minneapolis antreten.

Ackermann wird am 20. Juli 2018 in Minneapolis antreten © SID

Ackermann hält vier Weltrekorde. Unter anderem sprang er 2010 als jüngster FMX-Sportler einen Rückwärtssalto (Backflip), 2017 gelang ihm als jüngstem Fahrer ein "Double Backflip".