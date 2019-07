ZDF: 4,12 Mio. sehen Bayern-Kantersieg gegen Fenerbahce

Mainz (SID) - Den 6:1-Kantersieg des deutschen Fußballmeisters Bayern München beim Audi Cup gegen Fenerbahce Istanbul sahen in der Live-Übertragung am Dienstag im ZDF 4,12 Millionen Zuschauer. Das entsprach einem Marktanteil von 16,2 Prozent, es war die am meisten gesehene Sendung am Dienstag im Zweiten.

Über vier Millionen Menschen verfolgten den Bayern-Sieg © SID

Das erste Turnierspiel zwischen Real Madrid und Tottenham Hotspur (0:1) hatten im ZDF zuvor 2,15 Mio. (MA: 12,5 Prozent) verfolgt.