ZDF: 5,28 Mio. sehen BVB-Pleite in Sinsheim

Mainz (SID) - Die 1:2-Pleite von Vizemeister Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim in Sinsheim haben in der Live-Übertragung im ZDF 5,28 Millionen Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil betrug 17,7 Prozent, es war die am meisten gesehene Sendung im Zweiten am Freitag. Hoffenheim-BVB wurde parallel auch vom Streamingdienst DAZN live übertragen.