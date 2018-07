ZDF: Fast 14 Millionen sehen Pleite der Selecao gegen Belgien

Moskau (SID) - Das überraschende Aus von Fußball-Rekord-Weltmeister Brasilien im Viertelfinale bei der WM in Russland gegen Belgien (1:2) haben in der Live-Übertragung im ZDF am Freitagabend 13,99 Millionen Zuschauer gesehen. Der Marktanteil belief sich auf 48,5 Prozent.

Den glatten 2:0-Erfolg von Vize-Europameister Frankreich mit 180-Millionen-Mann Kylian Mbappe gegen Uruguay in der Runde der letzten Acht sahen im Zweiten 8,81 Millionen Zuseher, der Marktanteil lag bei 55,3 Prozent. Mit 28,2 Prozent war das ZDF klarer Tagessieger unter den deutschen TV-Anstalten.