ZDF-Sportchef Fuhrmann vor Rückkehr ins Boxen: "Schauen, ob wir ein Publikum finden"

Berlin (SID) - ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann gibt sich vor der Rückkehr des Mainzer Senders in die Box-Liveübertragung im Bezug auf ein langfristiges Engagement abwartend. "Die Frage ist, ob es ein Interesse für Boxen wieder bundesweit gibt. Es ist, wenn sie so wollen, ein antizyklisches Verhalten. Boxen befindet sich in einer Talsohle, und wir schauen, ob wir ein Publikum finden", sagte Fuhrmann dem SID vor dem Kampfabend am späten Samstagabend (0.25 Uhr) in Hamburg.

Mit dem bis zur Insolvenz 2012 enorm erfolgreichen Hamburger Boxstall Universum hat das ZDF nach neun Jahren ohne Live-Boxen einen Vertrag über zwei Events, das zweite soll 2020 folgen, abgeschlossen. "Universum hat uns authentisches Boxen zugesichert: Keine Absprachen, keine Tricks, kein Doping." Dafür ließ Promoter Ismail Özen-Otto seine Kämpfer laut eigener Angabe beispielsweise für 50.000 Euro auf Doping testen.

Dass das deutsche Boxen am Samstag die ersten Schritte auf dem Weg zurück zu altem Glanz machen wird, will Fuhrmann nicht versprechen: "Das ist sehr weit weg. Wie gesagt: Es ist ein Versuch." Artem Harutyunyan, Bronzemedaillengewinner bei Olympia 2016, dient als Hauptattraktion, wenn er zu seinem achten Profifight im Superleichtgewicht gegen den Russen Islam Dumanow in den Ring steigt.