Zagadou beim BVB zurück im Mannschaftstraining

Dortmund (SID) - Nach knapp acht Wochen Verletzungspause ist Dan-Axel Zagadou am Mittwoch ins Mannschaftstraining des Bundesliga-Spitzenreiters Borussia Dortmund zurückgekehrt. Der Innenverteidiger absolvierte Teile der Einheit mit der Team. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Dan-Axel Zagadou ist zurück im Mannschaftstraining © SID

Somit steht Trainer Lucien Favre bald eine weitere Option in der Defensive zur Verfügung. In den vergangenen drei Partien war Mittelfeldspieler Julian Weigl in die Innenverteidigung gerückt. Der 19-jährige Zagadou hatte sich im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am 1. Dezember (2:0) eine Fußprellung zugezogen.