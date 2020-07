Zakaria bleibt in Gladbach

Mönchengladbach (SID) - Mittelfeldspieler Denis Zakaria (23) bleibt Borussia Mönchengladbach vorerst erhalten. "Denis wird in der neuen Saison bei uns spielen und seine Entwicklung vorantreiben. Das Champions-League-Niveau wird auch für ihn eine Herausforderung", sagte Sportdirektor Max Eberl am Mittwoch dem Lokalsender "Radio 90.1".

Denis Zakaria bleibt in der kommenden Saison in Gladbach © SID

Der Schweizer Nationalspieler war dank seiner starken Hinrunde immer wieder mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht worden, zuletzt war er aber mehrere Wochen verletzt ausgefallen. Sein Vertrag läuft noch bis 2022.

Eberl kündigte an, nur wenig am Kader ändern zu wollen. "Wir wollen uns punktuell mit zwei Spielern verstärken", sagte er. Diese Transfers würden angesichts der Coronakrise aber vergleichsweise klein ausfallen. "Es wird für Gladbach dieses Jahr nicht möglich sein, einen Spieler für zehn Millionen oder mehr zu holen", so Eberl.