Zakaria gegen Rom wieder in Gladbachs Startelf

Mönchengladbach (SID) - Mittelfeldspieler Denis Zakaria kehrt beim Europa-League-Heimspiel gegen AS Rom in die Startelf von Borussia Mönchengladbach zurück. "Wir haben Zak wieder hinbekommen, er wird von Anfang an dabei sein", sagte Trainer Marco Rose vor der Begegnung am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN). Der zuletzt überragende Zakaria hatte am Samstag im Ligaspiel bei Bayer Leverkusen (2:1) erstmals in dieser Saison nicht zur Startelf gehört.

Zakaria wird wieder in der Startelf der Borussia stehen © SID

Insgesamt habe sich die Personalsituation beim Bundesliga-Tabellenführer "entspannt", so Rose. Auch der zuletzt verletzte Stürmer Alassane Plea ist wieder ein Kandidat für den Kader, Gleiches gilt für Fabian Johnson und Raffael.

Zakaria traut der Borussia derweil eine besondere Saison zu. "Ich glaube, dass wir dieses Jahr mit dieser Mannschaft große Sachen erreichen können. Ich bin gespannt auf dieses Jahr mit dieser Mannschaft", sagte der Schweizer.

In der Europa League muss dafür allerdings eine klare Steigerung her: Nach drei Spielen hat Gladbach erst zwei Punkte auf dem Konto, das Hinspiel in Rom endete nur dank eines Elfmeter-Geschenks in letzter Minute 1:1.