Zanardis Ärzte verzichten künftig auf tägliche Updates

Köln (SID) - Das Krankenhaus in Siena, in dem der am Freitag verunglückte Alessandro Zanardi auf der Intensivstation liegt, wird künftig keine täglichen Mitteilungen mehr zum Gesundheitszustand des ehemaligen Formel-1-Piloten veröffentlichen. Dies wurde mit der Familie vereinbart. Lediglich bei Änderungen der Lage sollen diese der Öffentlichkeit mitgeteilt werden, hieß es seitens des Krankenhauses am Mittwoch.

Alessandro Zanardi liegt derzeit auf der Intensivstation © SID

Der mehrfache Paralympics-Sieger Zanardi sei immer noch auf der Intensivstation und werde weiter künstlich beatmet, sagten die Ärzte. Die Lage sei weiterhin kritisch. Der seit 2001 beinamputierte Rennfahrer war bei einem Handbike-Rennen verunglückt und mit einem Lastwagen kollidiert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Kopf, Zanardi könnte beide Augen verlieren, befürchten die Ärzte.