Zandvoort: Umweltschützer wollen Ausbau der Rennstrecke verhindern

Haarlem (SID) - Niederländische Umweltschutz-Organisationen wollen mit einer einstweiligen Verfügung einen sofortigen Stopp der Ausbauarbeiten an der Formel-1-Rennstrecke in Zandvoort erreichen. Die Unterlagen dafür wurden von der Stiftung "Stichting Duinbehoud" (Dünenerhalt) bei einem Gericht in Haarlem eingereicht. Für die Rückkehr des Grand Prix in den Rennkalender im Mai 2020 sollen die Strecke und Zugangswege modernisiert und ausgebaut werden.

Zandvoort: Die Rennstrecke soll ausgebaut werden © SID

So soll eine Straße durch ein Naturschutzgebiet gebaut werden. Laut den Umweltschützern sind die vorgeschriebenen Untersuchungen vor der Vergabe der Baugenehmigungen nicht durchgeführt worden. Auch sei gegen Naturschutzauflagen verstoßen worden.