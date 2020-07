Zehn Coronafälle: MLB-Heimauftakt der Miami Marlins verschoben

Miami (SID) - Die Miami Marlins müssen in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB wegen einer Vielzahl von Corona-Infektionen weiter auf ihren Heim-Auftakt warten. Nachdem acht Spieler und zwei Mitglieder des Trainerteams positiv auf COVID-19 getestet wurden, hat die Liga die für Montagabend im Marlins Park angesetzte Partie gegen die Baltimore Orioles abgesagt.

MLB: Heimspiel der Miami Marlins abgesagt © SID

Die Major League Baseball hatte am Donnerstag den Spielbetrieb aufgenommen. Noch am Sonntag gewann Miami zum Abschluss seiner drei Spiele andauernden Auswärtsreise bei den Philadelphia Phillies. Als einzige der großen Profiligen in Nordamerika verzichtet die MLB auf die Errichtung einer "Blase" und lässt die Partien ohne Zuschauer in den normalen Stadien der Teams austragen.

Die Spieler werden dabei alle 48 Stunden auf das Coronavirus getestet. Die Liga hatte sich erst im Juni nach wochenlangen Diskussionen mit der Spielergewerkschaft MLBPA auf eine verkürzte Saison geeinigt. Statt der ursprünglich vorgesehenen 162 Spiele werden 60 ausgetragen.