Zehn Jahre danach: Ex-Hochspringerin Friedrich mit WM-Silber geehrt

Berlin (SID) - Die frühere Hochspringerin Ariane Friedrich hat mit zehn Jahren Verspätung ihr WM-Silber verliehen bekommen. Im Rahmen des ISTAF in Berlin wurde der 35-Jährigen am Sonntag die Silbermedaille nachträglich überreicht. Bei der Heim-WM 2009 in der Bundeshauptstadt hatte Friedrich zunächst Bronze gewonnen, ehe die Russin Anna Tschitscherowa wegen Dopings disqualifiziert wurde und die Deutsche einen Platz nach vorne rückte. Gold war damals die Kroatin Blanka Vlasic gegangen.

Friedrich erhielt nachträglich ihre WM-Silbermedaille © SID

Bei der Verleihung war Friedrichs Tochter Amy (4) mit im Olympiastadion. "Das ist definitiv das Schönste - dass unser Nachwuchs jetzt dabei ist", sagte Friedrich, die bei der Übergabe Tränen in den Augen hatte. Friedrich, die 2018 ihre Karriere offiziell beendet hatte, sprang 2009 beim ISTAF im Berliner Olympiastadion mit 2,06 m deutschen Rekord. Später bei der Heim-WM überquerte sie 2,02 m.