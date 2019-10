Zehn Runs im ersten Inning: Cardinals stürmen ins Halbfinale

Köln (SID) - Die St. Louis Cardinals sind nach einem Rekordstart ins Play-off-Halbfinale der Major League Baseball (MLB) gestürmt. Beim 13:1-Erfolg bei den Atlanta Braves gelangen den Gästen zehn Runs im ersten Inning, das hat es in der MLB-Meisterrunde zuvor noch nie gegeben.

St. Louis Cardinals stehen im Halbfinale © SID

Mit ihrem Lauf egalisierten die Cardinals gleichzeitig die Play-off-Bestmarke für Runs in einem Inning. 14 Spieler durften im ersten Spielabschnitt ans Schlagmal, ehe Braves-Pitcher Max Fried das Spektakel beendete.

St. Louis gewann die Best-of-Five-Serie 3:2 und trifft nun auf die Washington Nationals, die durch ein 7:3 bei den Los Angeles Dodgers weiterkamen. Auch dieses Duell endete 3:2. Die National League Championship Series zwischen den Cardinals und den Nationals beginnt bereits am Freitag.

In der American League wartet Rekordmeister New York Yankees nach dem glatten Sieg über die Minnesota Twins um den Berliner Max Kepler (3:0) noch auf seinen Halbfinalgegner. Beim Stand von 2:2 kommt es im Aufeinandertreffen zwischen den Houston Astros und den Tampa Bay Rays am Donnerstag zum Entscheidungsspiel.