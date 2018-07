Zehn Sportarten, zwei Tage, ein Ort: Multi-DM feiert 2019 in Berlin Premiere

Berlin (SID) - Die Premiere der European Championships in Berlin und Glasgow (2. bis 12. August) steht vor der Tür, im kommenden Jahr gibt es ein Pendant mit deutschen Meisterschaften. Gleich zehn Sportarten halten am 3. und 4. August in Berlin ihre nationalen Titelkämpfe ab. Insgesamt werden 3400 Athleten teilnehmen, 194 Titel werden vergeben. Die ARD und das ZDF berichten mit fast 20 Live-Stunden über "Die Finals – Berlin 2019".

Bei der Premiere nehmen die Sportarten Bogenschießen, Bahnradsport, Boxen, Kanu, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Schwimmen, Wasserspringen, Triathlon und Turnen teil.

Fünf Sportarten sind im Olympiapark und im Olympiastadion von Berlin zu sehen. Zudem sind die Max-Schmeling-Halle, das Velodrom, die Schwimm- und Sprunghalle im Europapark sowie das Strandbad Wannsee Wettkampf-Schauplätze. Für die Kanuwettbewerbe soll eine attraktive Strecke im Stadtzentrum gefunden werden.

"Wir sind stolz darauf, dass Berlin erster Gastgeber dieses innovativen Konzepts sein wird", sagte Sportsenator Andreas Geisel bei der Vorstellung des Veranstaltungskonzeptes am Montag im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin. Es sei "eine großartige Idee", findet Kanu-Olympiasiegerin Franziska Weber: "Mit anderen Sportlerinnen und Sportlern zusammen zu sein, ist immer etwas Besonderes."

Ein ähnliches Konzept verfolgen auch die European Championships, bei der ab Donnerstag gebündelt die Europameisterschaften von sieben Sportarten, darunter Leichtathletik (Berlin) und Schwimmen (Glasgow), nahezu zeitgleich stattfinden. Das Fernsehen zeigt hier etwa 100 Stunden live.