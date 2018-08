Zehnkämpfer Abele gut gestartet - Topfavorit Mayer führt bereits

Berlin (SID) - Der deutsche Hoffnungsträger Arthur Abele (Ulm) ist gut in den Zehnkampf bei der Leichtathletik-EM in Berlin gestartet. Der 32-Jährige lief am Dienstagmorgen im Olympiastadion über 100 m 10,86 Sekunden und blieb nur eine Hundertstel über seiner Saisonbestleistung. Damit reihte sich Abele nach der ersten Disziplin auf Platz vier ein.

Gute Leistung über 100 Meter: Arthur Abele (l.) © SID

Schnellster war Weltmeister Kevin Mayer (Frankreich), der seine unumstrittene Favoritenrolle mit der persönlichen Bestleistung von 10,64 Sekunden untermauerte.

Abeles Ulmer Vereinskollege Matthias Brugger (Ulm) lief solide 11,05 Sekunden, verpasste aber klar seine Bestleistung (10,89). Der erst 20 Jahre alte Aufsteiger Niklas Kaul (Mainz) blieb zum Auftakt seiner ersten großen Meisterschaft mit 11,36 Sekunden im Rahmen seiner Möglichkeiten.

Vizeweltmeister Rico Freimuth (Halle/Saale) und der WM-Dritte Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) sind in Berlin nicht am Start. Freimuth hatte seine Saison wegen fehlender Motivation frühzeitig beendet, Kazmirek musste seinen Berlin-Start wegen muskulärer Probleme kurzfristig absagen.