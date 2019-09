Zehnkampf: Freimuth reißt das Kreuzband

Doha (SID) - Schwerer Rückschlag auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio: Zehnkampf-Vizeweltmeister Rico Freimuth hat sich das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Das gab der 31-Jährige bei Instagram bekannt, eine Operation sei aber nicht erforderlich. Einen Start bei der WM in Katar verpasste Freimuth wegen Rückenproblemen. Vor zwei Jahren bei den Titelkämpfen in London hatte er Silber gewonnen.