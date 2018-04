Zehnte Niederlage: Deutsche Curler beenden WM auf dem letzten Platz

Las Vegas (SID) - Die deutschen Curler werden die WM in Las Vegas auf dem letzten Platz abschließen. Das Team um Skip Alexander Baumann (Schwenningen) kassierte beim 4:11 gegen Italien seine zehnte Niederlage im elften Spiel. Vor der abschließenden Vorrundenpartie gegen Rekordweltmeister Kanada ist dem deutschen Team damit der 13. Rang bereits sicher.

Enttäuschung - Fünfte Pleite für Baumann und sein Team © SID

Im fünften End lag Deutschland noch mit 4:3 in Führung, danach gelang aber nichts mehr und Italien schrieb acht Steine in Folge. Das WM-Ziel einer positiven Turnierbilanz war für die deutsche Mannschaft, die wie die Frauen des Curling-Verbandes (DCV) nicht bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang dabei war, schon zuvor nicht mehr zu erreichen.