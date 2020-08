Zehnte Tour für Greipel - auch Politt im Aufgebot von Israel Start-Up Nation

Nizza (SID) - Radprofi Andre Greipel (Rostock) und Nils Politt (Köln) stehen im Aufgebot ihres Teams Israel Start-Up Nation (ISN) für die am 29. August in Nizza beginnende 107. Tour de France. Dies teilte ISN am Montag per Twitter mit. Altstar Greipel nimmt damit zum zehnten Mal an der Großen Schleife teil. Bislang hat er elf Etappensiege beim prestigeträchtigsten Radrennen der Welt eingefahren.

Andre Greipel steht im Aufgebot von ISN © SID

"Es wird eine Herausforderung. Die Berge sind immer Teil des Rennens. Es war nie eine einfache Tour. Ich muss darüber kommen", sagte Greipel. Der 38-Jährige hatte seinen Vertrag erst Mitte Juni bis 2022 verlängert. Politt, Vorjahreszweiter beim Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix, wechselt zur kommenden Saison zum deutschen Rennstall Bora-hansgrohe um Tour-Hoffnung Emanuel Buchmann.