Zeidler im Finale: Ex-Schwimmer rudert um WM-Gold

Linz (SID) - Der deutsche Einer-Senkrechtstarter Oliver Zeidler hat seine Medaillenambitionen bei der Ruder-WM in Linz eindrucksvoll untermauert. Der 23 Jahre alte Ex-Schwimmer gewann sein Halbfinale dank einer erneut starken Vorstellung und kämpft damit am Sonntag im Endlauf (14.46 Uhr) um Gold. Durch den Finaleinzug löste der Ingolstädter zudem das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.

Oliver Zeidler ist erst seit 3 Jahren im Rudern aktiv © SID

In einem hochkarätig besetzten Halbfinallauf behielt zunächst der EM-Zweite Stef Broenink aus den Niederlanden die Nase vorne. Durch einen beherzten Endspurt sicherte sich Zeidler aber noch den Sieg vor dem Dänen Sverri Nielsen und Broenink.

Zeidler war bis vor drei Jahren noch als Schwimmer aktiv, wechselte danach aber ins Boot. Seitdem legte der Enkel von Ruder-Olympiasieger Hans-Johann Färber einen steilen Aufstieg hin. Im Juni sicherte er sich als erster Deutscher seit 1973 EM-Gold im Einer.

In Linz greift der 2,03 große Zeidler nun nach Edelmetall. "Ich bin nicht hier, um Sechster zu werden. Wenn ich ohne Medaille nach Hause fahre, wäre ich schon enttäuscht", sagte er zuletzt. Mit der Olympia-Quali hat er allerdings sein erstes Ziel bereits erreicht.

Der deutsche Doppelzweier mit Tim Ole Naske/Stephan Krüger (Hamburg/Frankfurt) verpasste auf Platz fünf den Finaleinzug. Um die Qualifikation für Olympia zu sichern, muss das Duo im B-Finale mindestens Fünfter werden.