Zeitpunkt für Can-Rückkehr weiter offen

Liverpool (SID) - Der Zeitpunkt für die Rückkehr von Fußball-Nationalspieler Emre Can auf den Trainingsplatz ist weiter offen. Nach Angaben seines Klubs FC Liverpool gibt es für das Comeback des 24-Jährigen derzeit "kein Zeitfenster". "Er befindet sich in Behandlung. Wir hoffen weiter, dass es ein bisschen schneller geht, als wir am Anfang gehofft haben. Mehr können wir nicht sagen", sagte Teammanager Jürgen Klopp am Montag.

Liverpool: Emre Can leidet aktuell an Rückenbeschwerden © SID

Mittelfeldspieler Can muss derzeit wegen Rückenbeschwerden kürzer treten.