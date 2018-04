Zidane schont Ronaldo, Ramos und Varane für Bayern-Rückspiel

Madrid (SID) - Real Madrids Trainer Zinedine Zidane verzichtet am Samstagabend im Heimspiel gegen CD Leganes auf Weltfußballer Cristiano Ronaldo sowie die Abwehr-Asse Sergio Ramos und Raphael Varane. Das Trio wird für das Halbfinal-Rückspiel am Dienstag gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München (20.45 Uhr/Sky und ZDF) geschont. Das Hinspiel in München hatte der Titelverteidiger mit 2:1 gewonnen.

Pause für Kapitän Sergio Ramos und Weltfußballer Ronaldo © SID

Außer Ronaldo, Ramos und Varane stehen Real auch die verletzten Isco, Dani Carvajal und Nacho gegen Leganes nicht zur Verfügung.