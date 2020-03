Zorc hält Absage von Spieltagen für mögliches Mittel

Köln (SID) - Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hält die Absage und Verschiebung von gesamten Spieltagen der Fußball-Bundesliga angesichts der Coronakrise perspektivisch für eine mögliche Variante. "Wir haben natürlich einige Fußballtermine im internationalen Rahmenterminkalender, die zu fest bestimmten Daten durchgezogen werden sollen. Aber diese Situation kann so extrem und so außergewöhnlich werden, dass wir perspektivisch möglicherweise mehr Flexibilität benötigen. Es könnte auf Sicht um Verschiebungen von Partien gehen. In eine Zeit, in der es gesundheitlich weniger problematisch ist", sagte Zorc.

Michael Zorc hält Spielabsagen für möglich © SID

Zorc forderte in der Süddeutschen Zeitung (Freitagausgabe) aufgrund der Coronakrise zudem mehr terminliche Flexibilität in den internationalen Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union (UEFA). "Wir haben natürlich einige heilige Kühe im internationalen Rahmenkalender, dass nämlich das Champions-League-Finale oder in diesem Jahr auch die Europameisterschaft zu fest bestimmten Terminen durchgezogen werden sollen. Aber diese Situation ist so extrem und so außergewöhnlich, dass wir auch solche Termine nun natürlich in Frage stellen müssen", sagte Zorc.

Eine Verschiebung "würde uns Luft schaffen, um geordnet und angemessen den Spielbetrieb jetzt zu unterbrechen. Und erst wieder zu spielen, wenn die Sicherheit und Gesundheit von allen Beteiligten wieder zu gewährleisten ist."