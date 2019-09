Zorc hofft auf Einsatz von Schulz und Akanji gegen Leverkusen

Dortmund (SID) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hofft, dass die bei Länderspieleinsätzen verletzten Nico Schulz und Manuel Akanji am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen wieder mitwirken können. "Ich glaube, dass die Verletzungen nicht so schwerwiegend sind", sagte Zorc am Sonntag dem kicker.

Zorc vermutet keine schwerwiegenden Verletzungen © SID

Bei Akanji wurde ein Bänderteilriss im linken Sprunggelenk, bei Schulz ein Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel diagnostiziert. Laut Zorc könnten beide Abwehrspieler bei gutem Heilungsverlauf schon im Laufe dieser Woche wieder "langsam einsteigen". Ein Mitwirken gegen Bayer sei nicht ganz auszuschließen, "aber es wird eng", so Zorc.