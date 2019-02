Zorc kann Funkel-Kritik nicht nachvollziehen

Dortmund (SID) - Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund kann die Kritik von Trainer Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf an einem Friseurbesuch im Mannschaftshotel des Bundesliga-Tabellenführers vor der Champions-League-Pleite bei Tottenham Hotspur (0:3) nicht nachvollziehen. "Ich würde empfehlen, sich über die eigenen Spieler Gedanken zu machen und sich nicht öffentlich zu äußern", sagte Zorc am Samstag.

Michael Zorc äußert sich zur Kritik von Funkel © SID

Funkel hatte am Freitag erklärt, bei Fortuna würde so etwas nicht passieren. "Denn wir haben bodenständige Spieler. Das ist doch Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn", sagte der Coach. Das wollte Zorc nicht so stehenlassen. "Wir haben die Info, dass im Düsseldorfer Teamhotel am vergangenen Samstag vor dem Spiel gegen Stuttgart das gleiche passiert ist", sagte Zorc.