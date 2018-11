Zorc über Kagawa: "Werden nach der Hinrunde Gespräch führen"

Dortmund (SID) - Borussia Dortmunds Manager Michael Zorc will dem wechselwilligen Japaner Shinji Kagawa bei einem guten Transferangebot keine Steine in den Weg legen. "Wir werden nach der Hinrunde ein Gespräch mit ihm führen, seine Unzufriedenheit ist nachvollziehbar", sagte Zorc am Donnerstag: "Es ist legitim, dass er sich Gedanken macht. Es wäre schlimm, wenn es anders wäre."

Der BVB will sich im Januar mit Kagawas Zukunft befassen © SID

Der 29 Jahre alte Kagawa hatte zuletzt Unmut über seine Reservistenrolle beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga geäußert. "Ich möchte für diese Situation eine Lösung finden. Eine besteht darin, das Team zu wechseln", hatte der Japaner gesagt, der in dieser Saison bislang auf nur vier Einsätze bei den Profis kommt. Ein Transfer im Winter ist möglich, Kagawa selbst liebäugelt wohl mit einem Wechsel nach Spanien.

Kagawa spielt mit zweijähriger Unterbrechung in den Saisons 2012/13 und 13/14 (Manchester United) seit 2010 für Dortmund und gewann mit dem BVB je zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Sein Vertrag in Dortmund läuft bis zum 30. Juni 2020.