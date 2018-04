Zrelak rettet dem Club einen Punkt in Ingolstadt

Ingolstadt (SID) - "Joker" Adam Zrelak hat den 1. FC Nürnberg im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga eine weitere Enttäuschung erspart. Mit seinem Treffer (74.) rettete der oft so glücklose Slowake dem Club beim 1:1 (0:0) beim FC Ingolstadt einen Punkt. Vier Spieltage vor dem Saisonende haben die Franken damit zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Düsseldorf und zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Holstein Kiel.

Robert Leipertz trifft für Ingolstadt zur 1:0 Führung © SID

Der Club spielt noch gegen beide Konkurrenten im Rennen um die direkten Aufstiegsplätze. Zum wiedererstarkten Aufsteiger Kiel müssen die Nürnberger, die aus ihren vergangenen sieben Spielen nur sieben Punkte geholt haben, bereits in ihrem nächsten Spiel am 23. April. Am letzten Spieltag trifft der neunmalige deutsche Meister dann noch auf die schwächelnden Düsseldorfer

Ingolstadt war durch Robert Leipertz in Führung gegangen (50.), vergab danach aber seine vielleicht letzte Chance, noch einmal an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Die Schanzer haben sieben Punkte Rückstand auf Kiel, treffen auch an den kommenden beiden Spieltagen zunächst noch auf Düsseldorf und danach auf Kiel. Sie müssen allerdings auf Schützenhilfe anderer Klubs hoffen, um nochmal ganz nach oben zu kommen.

Ingolstadt konnte sich bei Torhüter Örjan Nyland bedanken, dass Nürnberg nach Chancen durch Georg Margreitter, Ewerton (1.) und Kevin Möhwald (3.) nicht früh in Führung ging. Danach übernahmen die Schanzer mehr und mehr die Initiative, besaßen aber in einem temporeichen und sehr intensiven Spiel zunächst nur eine große Chance durch den giftigen Stefan Kutschke (15.), der am zuletzt nicht unumstrittenen Fabian Bredlow scheiterte.

Leipertz nutzte schließlich nach ungeschicktem Abwehrverhalten der Nürnberger die Überlegenheit zum 1:0, Kutschke hätte eine knappe Viertelstunde erhöhen können (63.). Dazwischen vergab erneut Möhwald eine große Chance für den Club (55.), bei dem Torjäger Mikael Ishak diesmal von Beginn an spielte, jedoch wirkungslos blieb und ausgewechselt wurde. Dafür traf sein Ersatz Zrelak vier Minuten nach seiner Einwechslung.