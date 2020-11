Zu schnelles Fallen: Schalke-Trainer Baum ermahnt Paciencia

Gelsenkirchen (SID) - Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat seinen Stürmer Goncalo Paciencia wegen dessen Fallsucht ermahnt. "Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Das gefällt uns natürlich nicht, dass er in gewissen Situationen so früh runtergeht", sagte Baum am Montag vor dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05 am Dienstag (16.30 Uhr/Sky).

Wurde von seinem Trainer ermahnt: Goncalo Paciencia (r.) © SID

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hatte den Portugiesen kritisiert. Paciencia sinke "bei jeder Berührung zu Boden wie mit der Axt gefällt", schrieb Kinhöfer in der BamS.

"Wir sind da auch kein Freund von", betonte Baum, der die Kritik allerdings relativierte: "Wenn man einen Ruf weg hat als Spieler, wird man den nicht mehr so schnell los. Dass man mit so wenig Einwirkung umfällt, soll aber nicht unsere Art und Weise sein."