Zu viel Zucker: Arsenal-Trainer Emery streicht Fertigsäfte

London (SID) - Unai Emery lässt beim früheren englischen Fußball-Meister FC Arsenal auf dem Weg zu alter Größe nichts unversucht. Ab sofort werden auf dem Trainingsgelände der Londoner nur noch frisch gepresste Säfte gereicht, die stark zuckerhaltigen und bei den Spielern durchaus beliebten Fertigsäfte stehen nun auf der schwarzen Liste.

Unai Emery streicht Fertigsäfte aus dem Ernährungsplan © SID

"Ich mag Früchte wirklich gern - genauso wie Fruchtsäfte, aber mit so viel Zucker? Das ist nicht gut", sagte der Teammanager. "Als ich hierher kam, habe ich den Koch gebeten, nur noch frisch gepresste Säfte anzubieten", so Emery. Arsenal hatte gegen West Ham United (3:1) am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg gefeiert und liegt nach drei Spieltagen in der Tabelle auf dem neunten Platz.