Zukunft des Deutschland-Rennens: Vettel hofft auf "gesunden Menschenverstand"

Hockenheim (SID) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat sich für einen Erhalt des jährlichen Formel-1-Rennens in Deutschland stark gemacht. "Ich hoffe, dass wir diesen Grand Prix nicht verlieren, das wäre eine Schande", sagte der 32-Jährige nach seinem zweiten Platz beim Rennen in Hockenheim am Sonntag: "Ich hoffe, dass eine Entscheidung nach gesundem Menschenverstand getroffen wird und nicht danach, wo sich das Portemonnaie am weitesten öffnet."

Sebastian Vettel will den GP von Deutschland erhalten © SID

Eine Rückkehr der Formel 1 nach Deutschland im Jahr 2020 erscheint derzeit sehr unwahrscheinlich. Die Betreiber am Hockenheimring wollen das wirtschaftliche Risiko nicht mehr tragen, das sich aus den hohen Antrittsgagen ergibt, welche die Strecken an die Königsklasse zahlen müssen. Zudem stehen bereits jetzt die beiden neuen Standorte in Zandvoort und Hanoi fest. Ob und wann die Formel 1 nach der kommenden Saison zurückkehren würde, ist ebenfalls unklar.

"Aber Strecken wie Monza, Silverstone, Hockenheim und Barcelona sind wegen ihrer Tradition wichtig für die Formel 1", sagte Vettel: "Wichtiger als Orte, wo viele Millionen bezahlt werden, aber die Tribünen leer sind."