Zukunft geklärt: Radprofi Politt wechselt zur Israel Cycling Academy

Köln (SID) - Klassikerspezialist Nils Politt hat endlich Klarheit über seine Zukunft und wird im kommenden Jahr für die Israel Cycling Academy fahren. Der Roubaix-Zweite wechselt vom Team Katusha-Alpecin zur ICA, die die World-Tour-Lizenz des bisherigen Politt-Rennstalls übernommen hatte. Trotz eines noch laufenden Vertrages war bis zuletzt offen gewesen, ob der Kölner auch tatsächlich für das von Milliardär Sylvan Adams finanzierte Projekt an den Start gehen würde.

Nils Politt hat ein neues Team gefunden © SID

Politt (25) fährt damit in der kommenden Saison an der Seite von Routinier Andre Greipel (37) und Rick Zabel (25) und wird sich erneut vor allem auf die Frühjahrsklassiker konzentrieren. "Ich bin glücklich, dass die Situation jetzt geklärt ist", sagte Politt: "Die letzte Saison war sehr erfolgreich, aber ich will mehr."

ICA-Sportdirektor Kjell Carlström betonte, das Team werde für die großen Frühjahrsrennen um Politt herum gebaut. "Nils hat gezeigt, dass er dicht dran ist, die ganz großen Rennen zu gewinnen. Wir glauben an ihn", sagte der Finne. Greipel, der im Kölner Raum häufig mit Politt und Zabel trainiert, meinte: "Ich hoffe, dass Nils zum besten Klassikerfahrer im Peloton wird."