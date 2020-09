Zum 100. der NFL: Erster Touchdown für Burrow

Köln (SID) - Am Tag des 100. Liga-Jubiläums hat Football-Supertalent Joe Burrow in der NFL seinen ersten Touchdown für die Cincinnati Bengals geworfen. Beim 30:35 bei den Cleveland Browns in der Nacht auf Freitag fand der an Nummer eins gedraftete Quarterback im zweiten Viertel seinen Tight End C.J. Uzomah mit einem 23-Yard-Pass. Dennoch stehen die Bengals bei 0:2 Siegen.

Erster NFL-Touchdown für Quarterback Joe Burrow © SID

14 Männer hatten am 17. September 1920 im "Jordan and Hupmobile Automobile Showroom" in Canton/Ohio die Gründung einer Profiliga beschlossen. Aus dieser wurde später die National Football League. In Canton steht heute die Hall of Fame, am Donnerstag wurden dort Säulen mit den Namen aller mehr als 25.000 bisherigen NFL-Spieler enthüllt.