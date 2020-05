Zum Muttertag: Nowitzki und Sabally verteilen Mahlzeiten

Köln (SID) - Gemeinsam für die gute Sache: Deutschlands Basketballidol Dirk Nowitzki und Satou Sabally, künftige WNBA-Spielerin, haben in Dallas anlässlich des Muttertags Mahlzeiten an Familien verteilt. Der frühere Profi der Dallas Mavericks und die deutsche Nationalspielerin von den Dallas Wings beluden über mehrere Stunden Autos mit Pappkartons.

Dirk Nowitzki verteilt mit Satou Sabally Mahlzeiten © SID

"Ich bin froh, dass ich Dirk Nowitzki und seiner Stiftung helfen konnte. Alle waren so hilfsbereit", schrieb Sabally (22) bei Instagram. Das Ausnahmetalent, in der Frauen-Profiliga WNBA Mitte April an Position zwei gedraftet, hatte zuletzt auf ein "Date" mit Nowitzki gehofft. Es hat ziemlich schnell geklappt.