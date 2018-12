Zungenbiss des Tages: Andreas Luthe (FC Augsburg)

Leverkusen (SID) - Dumm gelaufen! Am Sonntagmorgen, dem 2. Advent, kündigte der FC Augsburg noch via Twitter an, dass Torwart Andreas Luthe für ein exklusives Abendessen unter dem Motto "Meet and Greet" als Gast zur Verfügung stehe. Zu gewinnen durch das Türchen mit der Nummer "9" im FCA-Weihnachtskalender.

Luthe bekommt das Knie von Volland mitten ins Gesicht © SID

Ob allerdings der Schlussmann dazu wirklich Lust hat, darf bezweifelt werden. Denn die 0:1-Niederlage bei Bayer Leverkusen am Samstag hatte für den Keeper schmerzhafte Folgen: Luthe biss sich nach einem Zusammenprall mit Leverkusens Kevin Volland einen Teil seiner Zunge ab. "Ich habe mir draufgebissen, und jetzt fehlt ein Stückchen", berichtete der 31-Jährige bei Sky, "aber das ist kein Problem."

Zeigen wollte der Schlussmann seine lädierte Zunge im Fernsehen aber nicht: "Das ist nichts fürs TV-Bild." Luthe war auf das Knie des Bayer-Nationalspielers geknallt und musste einige Minuten behandelt werden.

Dann spielte Luthe aber weiter und hielt bis zum Ende durch. Sein unbändiger Wille wurde aber nicht belohnt, die bayerischen Schwaben ließen die Punkte in Leverkusen - und Luthe ein Stück seiner Zunge in der BayArena...