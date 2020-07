Zur Tour 2020: Team Ineos wird zu Ineos Grenadiers

Berlin (SID) - Das Radsport-Profiteam Ineos um Titelverteidiger Egan Bernal greift mit einem neuen Namen nach dem Sieg bei der Tour de France. Bei der 107. Frankreich-Rundfahrt, die am 29. August in Nizza beginnen soll, wird das frühere Sky-Team unter der Bezeichnung "Ineos Grenadiers" an den Start gehen. Der Name geht auf ein SUV-Modell von Ineos zurück. Dieses soll 2021 in Produktion gehen.