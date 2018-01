Zurück zu den Boca Juniors: Tevez verlässt Shanghai Shenhua

Buenos Aires (SID) - Der frühere argentinische Nationalspieler Carlos Tevez (33) kehrt der chinesischen Fußballliga den Rücken und schließt sich zum dritten Mal den Boca Juniors aus Buenos Aires an. Dies gab der argentinische Renommierklub am Freitag in den Sozialen Netzwerken bekannt, ohne Details zur Vertragslaufzeit oder den Ablösemodalitäten zu nennen. Bereits von 2001 bis 2005 sowie von 2015 bis Anfang 2017 lief Tevez für die Profimannschaft von Boca auf.

Tevez kehrt zurück zu den Boca Juniors © SID

Der Angreifer spielte zuletzt in der Super League für Shanghai Shenhua. Medienberichten zufolge soll der frühere Star von Manchester United, Manchester City und Juventus Turin bei Shenhua mit rund 38 Millionen Euro Jahresgehalt der bestbezahlte Fußballer der Welt gewesen sein. In seiner einzigen Saison in China erzielte Tevez allerdings lediglich vier Tore. Wiederholt wurde er wegen Übergewichts oder angeblicher Lustlosigkeit aus dem Kader geworfen.